Стало відомо, чому з Часового Яру від початку тижня не евакуювали жодного місцевого

Російські війська обстрілюють Часів Яр з усього наявного у них озброєння

Під обстрілом перебувають всі райони міста Часів Яр

З Часового Яру, що на Донеччині, від початку тижня ніхто з місцевих не виявив бажання виїздити з міста. Наразі у місті залишається 635 жителя. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

«Люди просто не їдуть з міста. Евакуювати людей стало небезпечніше, ніж було до цього, бо активність дронів не знижується. Лінія проведення бойових дій безпосередньо дуже близька до міста. В цих умовах приїхати у місто, щоб забрати людину, важко. В місті, окрім людей пенсійного віку, залишається і молодь, їх приблизно декілька десятків. Загалом людей евакуюємо до Краматорська, більша частина їдуть до родичів», – сказав Сергій Чаус.

Очільник МВА зазначив, що під обстрілом перебувають всі райони міста.

«Воду та гуманітарну допомогу завозимо частинами по районах. Місто під постійними обстрілами. Від початку цієї доби внаслідок обстрілу травмованих та загиблих немає», – додав Чаус.

За словами очільника, у місті залишається один лікар, ще один – приїзд.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі ТОС, тобто важкі вогнеметні системи.

До слова, українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До того ж Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність постачання західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.