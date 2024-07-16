На трасі в Німеччині танк випадково почав стрілянину: постраждало цивільне авто

Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі

Про стан водійки постраждалого автомобіля не повідомляється

У Німеччині танк, що прямував на військові навчання, випадково відкрив стрілянину і пошкодив цивільну автівку. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на дані поліції.

Інцидент трапився у Баварії. Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі у напрямку міста Пассау.

Постріли були зроблені холостими патронами, а озброєння танку було направлене вгору з міркувань безпеки. Однак гільзи від патрона влучили в автомобіль, за кермом якого перебувала 32-річна жінка. Про її стан не повідомляється.

До розслідування інциденту буде залучено прокуратуру Пассау.

До слова, спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України з естонською посвідкою на проживання, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану. Про це повідомляє німецька поліція.

Як відомо, німеччина разом з союзниками по НАТО активно розробляє комплексний план оборони східного флангу Альянсу у відповідь на посилення військової загрози з боку Росії. План, відомий як «Оперативний план Німеччина», передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військових та понад 200 тисяч одиниць техніки через територію Німеччини у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.