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Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні
Найважче, на думку Буданова, Росії буде відновити професійну армію
фото з відкритих джерел

На відновлення ресурсу піде багато років

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що відновити втрачений на війні проти України професійний людський ресурс Росії буде важко. На це під багато років. Про це Буданов розповів в інтерв'ю NV.

«Найголовніше серед російських втрат – професійний людський ресурс, от на це піде багато років. Скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками – ким завгодно», – наголосив Кирило Буданов.

Крім того, важким питанням для РФ стає відбудова Чорноморського флоту. Багато часу піде і на відновлення запасу ракет оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня.

Раніше Буданов дав несподівану характеристику голові міноборони Росії Андрію Білоусову. Буданов заявив, що «Білоусов у розумінні росіян – суто прозахідна людина», зазначивши, що ця інформація про нього в Україні не дуже популярна.

Також очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Теги: Кирило Буданов втрати Міноборони

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