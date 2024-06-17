Росія визнала знищення літака А-50

Суд у Москві заочно арештував командира 138 зенітно-ракетної бригади, який нібито віддав наказ збити російський літак А-50

Росія визнала, що Україна 23 лютого 2024 року збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

Окупанти оголосили у розшук та заочно арештували командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.

За даними російського слідчого комітету, 23 лютого літак А-50 патрулював повітряний простір РФ. Російські слідчі стверджують, що полковник Дзяман, усвідомлюючи, що повітряне судно начебто не було призначене для ведення бойових дій та не мало озброєння, нібито віддав своїм підлеглим незаконний наказ збити літак.

Окрім цього, Дзяману повідомили про підозру в нібито скоєному теракті, що призвів до смерті людини.

Водночас росіяни заявили, що внаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, та визнали, що літак було знищено.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Нагадаємо, 23 лютого Повітряні сили повідомили про знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

До слова, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.