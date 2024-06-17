Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія визнала знищення літака А-50

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія визнала знищення літака А-50
Росіяни заявили, що внаслідок збиття літака загинули 10 членів екіпажу
фото з відкритих джерел

Суд у Москві заочно арештував командира 138 зенітно-ракетної бригади, який нібито віддав наказ збити російський літак А-50

Росія визнала, що Україна 23 лютого 2024 року збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

Окупанти оголосили у розшук та заочно арештували командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана. 

За даними російського слідчого комітету, 23 лютого літак А-50 патрулював повітряний простір РФ. Російські слідчі стверджують, що полковник Дзяман, усвідомлюючи, що повітряне судно начебто не було призначене для ведення бойових дій та не мало озброєння, нібито віддав своїм підлеглим незаконний наказ збити літак.

Окрім цього, Дзяману повідомили про підозру в нібито скоєному теракті, що призвів до смерті людини.

Водночас росіяни заявили, що внаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, та визнали, що літак було знищено.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Нагадаємо, 23 лютого Повітряні сили повідомили про знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

До слова, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Читайте також: 

Теги: літак озброєння росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траулер перебуває на підконтрольній Україні території
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави траулер РФ за 1 млрд грн
28 травня, 12:34
Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим
ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб
18 травня, 20:49
Нардепка: На Заході дуже хороше ставлення до наших військових, усі знають, наскільки вони бережно поводяться з технікою
Нардепка розповіла, як західні партнери ставляться до втрат своєї техніки на фронті
25 травня, 20:01
ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося
ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося
23 травня, 04:50
Іран має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%
Іран продовжує збільшувати свої запаси урану – МАГАТЕ
28 травня, 03:35
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
30 травня, 23:54
Окупанти розповсюджують «посібники військкома» на тимчасово окупованих територіях України
Росія вигадала, як знизити кількість відмов служити в армії
6 червня, 06:48
Мазур певен, що скоро почнеться етап, коли ЗСУ будуть бити ворога, а окупанти відступатимуть
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
9 червня, 14:14
РФ у війні з Україною втратила 520 850 осіб
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 08:17

Політика

Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Росія визнала знищення літака А-50
Росія визнала знищення літака А-50
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони
Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
26K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
24K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
11K
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6866
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
6380
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua