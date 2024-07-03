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Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 861-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем – 14712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Втрати ворога станом на 3 липня 2024
Втрати ворога станом на 3 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 липня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 3 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 3 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 861-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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