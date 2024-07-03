Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Активність флоту окупантів станом на 3 липня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор.
Нині триває 861-й день повномасштабної війни в Україні.
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