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Втрати ворога станом на 17 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 17 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 874-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8238 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9) од,
  • артилерійських систем – 15411 (+43) од,
  • РСЗВ – 1120 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 893 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2586 (+9).
Втрати ворога станом на 17 липня 2024
Втрати ворога станом на 17 липня 2024
фото: Генштаб/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 17 липня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 липня
Активність флоту окупантів станом на 17 липня
фото: ВМС/Facebook

Нині триває 874-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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