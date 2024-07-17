Втрати ворога станом на 17 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8238 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9) од,
- артилерійських систем – 15411 (+43) од,
- РСЗВ – 1120 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2586 (+9).
Активність флоту окупантів станом на 17 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 874-й день повномасштабної війни в Україні.
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