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Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжили наступальні дії в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Окупанти атакували на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську.

16 липня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український механізований батальйон, який діяв на Сватівському напрямку, повідомив, що нещодавно відбив російську атаку розміром взводу, під час якої російські війська намагалися наблизитися до українських позицій на баггах.

Російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська вели наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Переїзного і Роздолівки.

16 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін на фронті не було. Окупанти вели штурм біля Часового Яру. Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Опитного.

Повідомляється, що 16 липня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Водночас російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжили наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західній частині Новоселівки Першої. Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід у полях на схід від Лозуватського.

Російські війська 16 липня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Також окупанти продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки.

15 і 16 липня тривали бої на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) і Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Тривали бої на лівому березі Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
Теги: окупанти війна Генштаб наступ штурм

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