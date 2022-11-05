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Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото)
Російська армія готується покинути Херсон
фото з відкритих джерел

Рашисти планують закріпитися на лівому березі Дніпра

Армія РФ готується покинути Херсон. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони. Про це повідомляє аналітик Бенджамін Піттет.

Окупанти облаштовують три лінії оборони на лівому березі Херсона. Аналітик опублікував супутникові зображення того, де збройні сили РФ облаштовують нові лінії оборони і де вона зараз. Позиції враховують особливості території. Дніпро має багато каналів, якими користуються окупанти.

Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото) фото 1

Російські війська будують лінію оборони навіть на березі Чорного моря.

Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото) фото 2

Позиції містять у собі траншеї та позиції для бронетехніки. Піттет опублікував супутниковий знімок із Голої Пристані Херсонської області. Дата супутникового зображення 4 листопада.

Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото) фото 3

У місцях, де важко прорити траншею, росіяни ставлять бетонні позиції. Однак в аналітика викликає питання їхня ефективність.

Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном (фото) фото 4

Крім цього, супутник зафіксував оборонні позиції за 18 км від Дніпра. Такі споруди окупанти продовжують споруджувати.

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Виходячи з побаченого, Піттет дійшов висновку, що Росія готується покинути Херсон.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Херсон росія війна

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