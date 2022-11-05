Окупанти залишили Херсонську ОДА: з'явилося відео

Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття

Російські окупанти повністю залишили Херсонську ОДА. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

«В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття», – йдеться в повідомленні.

Видання посилається на відео власного кореспондента, який нібито один з перших потрапив у будівлю. Проте офіційного підтвердження про втечу росіян з будівлі наразі немає.

Видання також опублікувало кадри із середини будівлі.

ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.

«В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно», – додають в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.