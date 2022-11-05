Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти залишили Херсонську ОДА: з'явилося відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти залишили Херсонську ОДА: з'явилося відео
Будівля Херсонської ОДА порожня
фото: most.ks.ua

Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття

Російські окупанти повністю залишили Херсонську ОДА. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

«В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття», – йдеться в повідомленні.

Видання посилається на відео власного кореспондента, який нібито один з перших потрапив у будівлю. Проте офіційного підтвердження про втечу росіян з будівлі наразі немає.

Видання також опублікувало кадри із середини будівлі.

ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.

«В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно», – додають в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: війна Херсонщина сміття росіяни окупанти майно відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Херсоні прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 11:52
У Херсоні дуже загрозлива ситуація з ліками
Парацетамол за 70 грн. Голова військової адміністрації Херсона розказала, як виживає окуповане місто
Сьогодні, 08:36
ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області
ЗСУ збили два ворожі гвинтокрили на Херсонщині
Сьогодні, 08:53

Події в Україні

Хакери знову зламали телебачення ворога (відео)
Хакери знову зламали телебачення ворога (відео)
Окупанти залишили Херсонську ОДА: з'явилося відео
Окупанти залишили Херсонську ОДА: з'явилося відео
Російські окупанти заявили про обмеження руху на Кримському мосту
Російські окупанти заявили про обмеження руху на Кримському мосту
Окупанти обстріляли Донеччину з «Градів» та «Ураганів». Є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли Донеччину з «Градів» та «Ураганів». Є загиблі (фото)
В окупованому Вуглегірську скоєно замах на впливового «суддю»: подробиці
В окупованому Вуглегірську скоєно замах на впливового «суддю»: подробиці
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Китай вже не стримується у своїй «незацікавленості» у війні Росії в Україні
71K
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
66K
Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
39K
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
34K
Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)
30K
Свіжі фото мільярдера Новинського вразили мережу 

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Сьогодні, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Сьогодні, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту