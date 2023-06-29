Окупанти цинічно зірвали похорон вбитих підлітків у Бердянську

Окупанти не віддають тіла загиблих дітей для поховання

Представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова довідку про дозвіл на захоронення, що унеможливлює забрати з моргу їхні тіла та поховати. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прощання з підлітками було заплановане на 29 червня у храмі святителя Миколая Української православної церкви Московського патріархату – це єдина православна юрисдикція, яка може діяти в Бердянську.

«Поховання не відбулося. Що буде далі – наразі не відомо», – зазначила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що представник окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області Владислав Рогов 25 червня заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант тоді назвав ім’я одного з них – це Тигран Оганнісян, 16-річний підліток, якого росіяни до цього тримали в полоні. Колаборант стверджував, що ввечері, коли населення відпочивало із сім’ями на міській набережній, «двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів».

Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили у тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Європарламент у червні цього року вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Публічного розголосу справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатись у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці». Співзасновниця «Медійної ініціативи за права людини», координаторка напрямку «Війна і правосуддя» Ольга Решетилова розповіла, що обставини загибелі Оганнісяна та Ханганова досі незрозумілі.

Правозахисникам відомо, що хлопців убив снайпер. Проте за пів години до повідомлень про стрілянину Оганнісян розмовляв з мамою, і його поведінка не вказувала на те, що він планує «якісь ризиковані для свого життя дії». Решетилова додала, що підлітки переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.