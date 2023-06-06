Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС

Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор»

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС

Росія спричинила найбільшу рукотворну екологічна катастрофу в Європі за десятки років, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Під водою опинилися 80 міст і сіл. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки».

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«На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними», – повідомив глава держави.

Як зазначив президент, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. «І це – справжній екоцид. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років», – додав він.

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Зеленський повідомив, що з ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тис. людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч – досі там.

«80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша», – наголосив президент.

За словами Зеленського, Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону – лише підвіз води. «Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей», – зазначив глава держави.

Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор».

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За словами Зеленського, підживлює російський реваншизм «віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість».

«Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.