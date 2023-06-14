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СБУ затримала одного з окупаційних керівників залізниці у Куп’янську

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала одного з окупаційних керівників залізниці у Куп’янську
Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя
фото: СБУ

Підозрюваний сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання військ на східний фронт

Служба безпеки України викрила ще одного чиновника-колаборанта під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини. Зловмисником виявився 46-річний мешканець Куп’янська, який до повномасштабного вторгнення рф працював керівником вантажного відділу у регіональній філії «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, під час тимчасової окупації міста підозрюваний перейшов на бік ворога і добровільно погодився увійти до складу створеної загарбником так званої «Куп’янської залізниці РФ». Там його призначили очільником «служби комерційної роботи і маркетингу».

На цій «посаді» чоловік сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт. Для цього організовував «переформатування» української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.

Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: СБУ Харківщина окупанти колабораціонізм

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