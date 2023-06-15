Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»

Всі ворожі дрони знищені силами ППО

У ніч на 15 червня російські окупанти атакували Одеську область 13 ударними дронами іранського виробництва. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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«Одещина. Попередня інформація: 13 «Шахедів» атакували Одещину. Всі вони знищені Силами ППО», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, вночі в Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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Перший вибух в Одесі прогримів о 3:56.

О 4:30 стало відомо про повторні вибухи в Одесі.

В Україні двічі за ніч оголошувала масштабна повітряна тривога. Перша – через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже пів години.

Друга повітряна тривога тривала з 3:26 до 04:52. Небезпека охоплювала більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку. Крім того, фіксувалася загроза атаки безпілотників із півдня.

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У ніч на 14 червня ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені.

15 червня в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих від кривавого ракетного удару окупантів 14 червня.