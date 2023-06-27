У Нікополі РФ розгромила промислове підприємство, атаки на Стельмахівку: ситуація в регіонах

Ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – один обстріл, із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Есманська та Середино-Будька громади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Запорізька область

Ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах Запорізької області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

Зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів.

На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дніпропетровщина

Вночі агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Минулося без постраждалих.

Вчора по Нікополю ворог вдарив з важкої артилерії. Сталося пряме попадання у промислове підприємство. Загинула 51-річна жінка, яка працювала кранівницею, та 50-річний чоловік, який був на підприємстві різноробочим. Ще один чоловік, 49 років, отримав поранення. Зараз він стабільний. Знаходиться у лікарні в стані середньої тяжкості.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Уди, Червона Зоря, Одноробівка в Богодухівському районі;

Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець та Лук'янці – в Харківському;

Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки — в Чугуївському;

Чугунівка і Одрадне – в Куп'янському.

Також на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Луганщина

Росіяни зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку, всі їх намагання були зупиненні Захисниками України. Нанесено черговий удар по Білогорівці. Населений пункт загарбники обстріляли ще й з артилерії. За добу противник здійснив 107 обстрілів(497 снарядів).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Минулої доби рашисти здійснили 10 обстрілів, обстріляли п’ять населених пунктів: Дружківку, Авдіївку, Красногорівку, с.Макарівка, с.Новий Комар.

Пошкоджено 17 об’єктів: 13 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), гараж, цивільний автомобіль, водогін, дорожнє покриття. За добу на Донеччині: одна людина загинула, одну – поранено.

Миколаївщина

Вчора та сьогодні зранку фіксувалися ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 55 обстрілів (264 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 21 населеного пункту області; пошкоджено будівлю будинку культури (с.Михайлівка), будівлю музичної школи (с.Білозерка), споруди каналізаційної станції (м.Херсон). Внаслідок російської агресії дві людини зазнали поранення.

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено.