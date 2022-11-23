На Херсонщині через обстріли загинули та постраждали діти (фото)

Дитина, яка їхала з церкви, загинула внаслідок поранення від касетного снаряда

У Херсонській області внаслідок обстрілів російських загарбників загинув 13-річний хлопчик, який разом з батьком їхав у машині з церкви, де вони ховались від обстрілів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону.

Відомо, що дитина отримала поранення від касетного снаряда. Він помер вночі в обласній клінічній лікарні.

«Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до своєї оселі, залишився без руки. Ще один хлопчик поранений в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях», – сказав Янушевич.

Нагадаємо, що 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожої атаки також є поранені та загиблі.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.