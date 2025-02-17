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Окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених
Російські загарбники вкотре порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими
фото з відкритих джерел

Ворог здійснив черговий воєнний злочин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста листи щодо ймовірного розстрілу росіянами ще однієї групи українських військовополонених, відео з яким шириться мережею. Про це він повідомив у соцмережах.

«Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії», – зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що такі дії російських загарбників порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

ООН і МКЧХ, переконаний Лубінець, повинні тиснути на Росію, щоб та відчула наслідки своїх дій і не чинила їх у подальшому.

Омбудсмен закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про злочин проти українських захисників, негайно повідомити про це на гарячу лінію за номером 0800 50 17 20.

«Кожне свідчення є важливим для встановлення істини. Надана інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права», – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування. 

До слова, полонені солдати Росії розповіли про катастрофічні умови служби в армії РФ та жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами над власними підлеглими.

Теги: окупанти війна вбивство полон військові Лубінець

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