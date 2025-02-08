Росіяни атакували Центральний район Херсона: масштабні руйнування (відео)

Херсонська ОВА повідомила про наслідки ранкової атаки на місто

Російські терористи з самого ранку атакували Центральний район Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину.

Потерпілих доправили до лікарні. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. 11-річний хлопчик, який вранці потрапив під російський обстріл, також перебуває під наглядом лікарів. В нього вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес.

Вранці окупанти атакували Центральний район Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. pic.twitter.com/nUWRMi5wJG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2025

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу. Мінно-вибухову та черпно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Їй надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, у Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок. У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

Також вночі під час повітряної тривоги вибухи прогриміли і в столиці. Влада повідомила, що це була робота протиповітряної оборони.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.