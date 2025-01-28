Пошкоджено багатоповерхівку, поранено 91-річного чоловіка: наслідки атаки на Одесу

Вранці ворог атакував ударними безпілотниками Одесу

Правоохоронці розпочали розслідування через ворожу атаку по Одесі та області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Окупанти пошкодили житлові будинки в Одесі. Зокрема, в одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах, вибито вікна в чотирьох багатоповерхівках.

Також пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше шість автівок повністю знищені. Згідно з даними правоохоронців, відомо про трьох постраждалих.

В Одеському районі пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків, господарчі будівлі. Отримав поранення 91-річний чоловік, його доставили до лікарні.

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Окупанти пошкодили житлові будинки в Одесі фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.