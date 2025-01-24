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Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік
Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найбільш серйозним типом корупції
фото з відкритих джерел

Корупція посідає друге місце у рейтингу найбільших суспільних проблем України

Національне агентство з питань запобігання корупції провело комплексне дослідження стосовно корупції в Україні в 2024 році. Вони визначили, що загальний індекс сприйняття корупції продовжує зростати, однак бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення.

Так, було проведено опитування населення та підприємств: загалом понад 3 тис. інтервʼю.

На думку населення, корупція опинилася на другому місці у рейтингу пʼяти основних проблем України. Найбільшої проблемою України у 2024 році вважалася війна, а корупція зайняла друге місце. 79,4% опитаних вважають її «дуже серйозною» проблемою, а 15,4% – «скоріше серйозною».

Далі в рейтингу: висока вартість життя, несправедливість у системі правосуддя та міграція населення.

Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік фото 1
скриншот: nazk.gov.ua

Водночас позиція бізнесу доволі відрізнялася від позиції населення. Так, тут рейтинг суспільних проблем України виявився іншим:

  1. Збройна агресія РФ – 95,7% назвали її «дуже серйозною» проблемою;
  2. Корупція – 76%;
  3. Міграція населення – 69,2;
  4. Несправедливість у системі правосуддя – 61,%;
  5. Висока вартість життя – 52,6%.
Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік фото 2
скриншот: nazk.gov.ua

Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найбільш серйозним типом корупції: 80% та 76% відповідно. Прикметно, що «дуже серйозною» вважають побутову корупцію (хабарі у лікарнях і т.д.) лише 47% населення, а бізнес – взагалі лише 19,1%.

Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік фото 3
скриншот: nazk.gov.ua

Також опитувані назвали найкорумпованіші сфери на думку населення та бізнесу. Населення назвало судову систему сферою найбільшої корупції, у той час як бізнес такий статус надав митниці.

Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік фото 4
скриншот: nazk.gov.ua

Загальний індекс сприйняття корупції продовжує зростати. На питання: «На Вашу думку, наскільки корупція поширена в Україні загалом?», де можна було відповісти від 1 до 5, результат серед населення становив 4,52, а серед підприємців – 4,39.

Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік фото 5
скриншот: nazk.gov.ua

НАЗК зазначає, що респонденти відзначають суттєве зростання рівня корупції, але бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення.

Оцінка зміни у рівні корупції в Україні за останні 12 місяців серед населення та бізнесу
Оцінка зміни у рівні корупції в Україні за останні 12 місяців серед населення та бізнесу
скриншот: nazk.gov.ua

Як повідомляв «Главком», 20 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали полковника Олега Друзя. За версією слідства, протягом 2022-2024 років Друзь обріс будинком та двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, трьома квартирами у Києві та Одесі, чотирма автомобілями BMW нових моделей: Х3, 2022 року випуску, Х7, 2022 року виписку, Х5, 2023 року виписку і Х7, 2024 року виписку.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

Нагадаємо, від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ після проведення спільної з СБУ зустрічі із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам.

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Теги: війна бізнес агресія українці правосуддя влада населення корупція в Україні

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