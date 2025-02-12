Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2025 року

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

Окупанти завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Відбулося 90 бойових зіткнень. Українські військові продовжують давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупант, з них 116 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, одну бойову броньовану машину, три МТЛБ, дванадцять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, дві окпні РЕБ, одну антену БпЛА. Також пошкодили один танк, чотири одиниці автомобільної техніки, САУ та дві гармати противника.

На Харківському напрямку

Від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку

Окупанти проводили наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили всі сім ворожих атак. Ворог скинув КАБ на Осиново.

На Лиманському напрямку

Загарбники, за підтримки авіації, дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на даний час бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

На Торецькому напрямку

Росіяни штурмували позиції українських підрозділів тринадцять разів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої досі тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Наші захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Гродівка, Звірове, Леонтовичі та Муравка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 28 авіаударів, скинувши 39 КАБ та здійснила 532 обстріли.

«Сьогодні варто відзначити воїнів 411- го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці», – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, триває 1085-й день повномасштабної війни в Україні.