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Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок
фото: ДСНС

Триває ліквідація наслідків атаки на Фастівщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків атаки дронів на Глеваху Фастівського району. 

Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів.

«На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го. Виявлено загиблого чоловіка 1988 р.н.», – йдеться. вповідомленні.

Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 1
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 2
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 3
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 4
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 5

На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.

Крім того, повідомляється, що у броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок із займанням. Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 м². Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., тривають пошуки його дружини 1965 р.н.

До слова, триває 1066-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: пожежа окупанти війна Київщина безпілотник дрон

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