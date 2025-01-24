Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок

Триває ліквідація наслідків атаки на Фастівщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків атаки дронів на Глеваху Фастівського району.

Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів.

«На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го. Виявлено загиблого чоловіка 1988 р.н.», – йдеться. вповідомленні.

На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.

Крім того, повідомляється, що у броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок із займанням. Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 м². Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., тривають пошуки його дружини 1965 р.н.

😪Наслідки атаки дронів. Кадри влучання у багатоповерхівку. Глеваха під Києвом pic.twitter.com/4YAu3OaHRR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

До слова, триває 1066-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.