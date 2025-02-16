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П’ють власну сечу. Полонені росіяни розповіли про жахливі умови служби в армії РФ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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П’ють власну сечу. Полонені росіяни розповіли про жахливі умови служби в армії РФ (відео)
Полонені російські солдати
скриншот з відео

Російські солдати п'ють власну сечу через відсутність будь-якої води на позиціях

Полонені солдати Росії розповіли про катастрофічні умови служби в армії РФ та жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами над власними підлеглими.

Бійці батальйону «Сила Свободи» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України під час виконання бойового завдання взяли в полон двох російських солдатів.

Повне відео розмови з полоненими росіянами оприлюднено на каналі бригади.

За словами полонених, забезпечення в їхньому підрозділі практично відсутнє: солдати змушені шукати їжу та воду самостійно. В умовах дефіциту води вони доходять до крайнощів – вживають власну сечу, що негативно впливає на їхній психічний і фізичний стан.

Ще більш жахливою виглядає ситуація з дисципліною. Вони мають самостійно забезпечувати себе усім необхідним, зокрема, їжею. Крім того, ті, хто відмовляється йти в атаку, зазнають жорстокого покарання – їм прострілюють коліна.

Ці методи свідчать про масове використання репресивної тактики та тотальний страх у лавах російських військових формувань.

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Теги: окупанти армія полон росіяни

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