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Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії – Генштаб

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії – Генштаб
Одним із наслідків ураження російської нафтопереробної галузі став дефіцит пального в РФ
фото: соцмережі

Після ураження Московського НПЗ частка виведених із ладу потужностей російської нафтопереробки перевищила 45%.

Станом на 21 вересня Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей нафтопереробки Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає «Главком».

За даними Генштабу, одним із останніх об'єктів, по якому завдали удару, став «Газпромнефть-Московский НПЗ». У ніч на 20 вересня українські сили уразили на підприємстві установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

У Генштабі зазначили, що одним із наслідків ураження російської нафтопереробної галузі став дефіцит якісного пального в РФ. Зокрема, спостерігається різке падіння виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5.

Протягом 14-20 вересня українські сили також уразили низку інших об'єктів російської нафтової галузі.

У ніч на 15 вересня було уражено Сизранський НПЗ у Самарській області. Там пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

17 вересня під удар потрапив НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. За даними Генштабу, була уражена установка первинної переробки АВТ-3. Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Окрім нафтопереробних підприємств, українські сили протягом тижня атакували об'єкти, пов'язані з російським військово-промисловим потенціалом. У Таганрозі Ростовської області було уражено підприємство «Атлант Аэро», яке виробляє ударно-розвідувальні безпілотники «Молния» та комплектувальні для БпЛА «Орион».

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Теги: ЗСУ війна росія нафта

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