Російська атака на столицю: поліція показала наслідки (фото)

На місцях ворожих влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби

У ніч на 17 вересня російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Через ворожу атаку постраждали 16 місцевих мешканців, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість з них – мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі», – йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю. У ньому можна отримати необхідну допомогу, консультацію та інформацію.

До слова, російські війська вночі атакували об’єкти «Київводоканалу» в Києві. Внаслідок обстрілу підприємство було змушене частково призупинити водопостачання на лівому березі столиці та знизити тиск у мережах деяких районів правого берега.