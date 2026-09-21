Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня

Дайджест новин, які сталися вдень 21 вересня 2026 року

Ніч на 21 вересня відзначилася серією ударів по кількох українських містах одночасно: Запоріжжя, Суми і Київщина – в усіх трьох є жертви і поранені. Окремо – Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 вересня.

Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади очільника Офісу генпрокурора він продовжував перебувати у статусі прокурора ОГП.

Зеленський озвучив Росії нову пропозицію стосовно мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і перейти до переговорів із Росією. За його словами, після встановлення режиму припинення вогню сторони можуть перейти до дипломатичного врегулювання.

На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа

На Закарпатті другий день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь спалахнув у Мукачівському районі неподалік села Сасівка, де горіли суха трава та лісова підстилка.

Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати

Центральна виборча комісія Росії оголосила перші результати виборів – без сюрпризів.

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