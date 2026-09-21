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Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 21 вересня 2026 року

 

Ніч на 21 вересня відзначилася серією ударів по кількох українських містах одночасно: Запоріжжя, Суми і Київщина – в усіх трьох є жертви і поранені. Окремо – Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 вересня.

Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади очільника Офісу генпрокурора він продовжував перебувати у статусі прокурора ОГП.

Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня фото 1

Зеленський озвучив Росії нову пропозицію стосовно мирних переговорів 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і перейти до переговорів із Росією. За його словами, після встановлення режиму припинення вогню сторони можуть перейти до дипломатичного врегулювання. 

Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня фото 2

На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа

На Закарпатті другий день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь спалахнув у Мукачівському районі неподалік села Сасівка, де горіли суха трава та лісова підстилка.

Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня фото 3

Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати

Центральна виборча комісія Росії оголосила перші результати виборів – без сюрпризів.

Звільнення Кравченка та нова мирна пропозиція Зеленського: головне за день 21 вересня фото 4

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Теги: росія вибори війна Україна

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