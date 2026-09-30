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Росія атакувала безпілотниками Харків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала безпілотниками Харків
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серію ударів ворожих безпілотників по житлових районах міста у ніч на 30 вересня, передає «Главком».

У Салтівському районі російський дрон атакував приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено вікна у приватному будинку та автомобіль. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

У Київському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, а також ще один окремий удар по території району.

На місця влучань виїхали відповідні екстрені служби, інформація щодо наслідків та можливих інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

Зауважимо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

До слова, у ніч на 23 вересня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, по Харкову вдарили два ворожі безпілотники, внаслідок чого загорілися два автомобілі, а в сусідніх багатоповерхових будинках вибило шибки.

Теги: Харків Ігор Терехов

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