Окупанти прикривалися дітьми, тікаючи від ЗСУ на Харківщині (відео)

Українські оператори безпілотників бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки серед людей були діти та цивільні

Російські військові, ймовірно, зняли форму та намагалися вийти з Куп’янської громади разом із цивільними

Російські військові на Харківщині могли використовувати цивільних, зокрема дітей та літніх людей, як прикриття під час виходу із зони бойових дій. Військові корпусу НГУ «Хартія» зафіксували групу людей, яку окупанти повели через газову трубу в напрямку Росії. Про це повідомив корпус НГУ «Хартія», опублікувавши відео з розвідувальних дронів, пише «Главком».

За даними військових, кадри були зроблені 27 вересня в Куп’янській громаді. На відео видно дев’ятьох цивільних, серед яких є діти, літні люди та людина на милицях. Поруч із ними пересуваються чоловіки призовного віку у цивільному одязі.

«Хартія» припускає, що це можуть бути російські військовослужбовці, які зняли форму та намагаються залишити район під виглядом цивільних. «Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стариків», – зазначили у корпусі.

⚡️ Намагаючись втекти від ЗСУ на Харківщині, російські окупанти прикривалися дітьми та літніми людьми,



Злочин зафіксували розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія».



На відео видно дев'ятьох людей: дітей, літніх людей, одну людину на милицях. pic.twitter.com/Ew9aBfBwIN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За словами українських військових, групу провели з Куп’янська через село Голубівка до газогону «Шебелинка – Острогозьк». Після цього людей завели всередину труби.

Зазначається, що російські військові вже використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмових груп до Куп’янська. Тепер, за даними корпусу, окупанти використали його для виведення цивільних.

Українські військові стверджують, що людям доведеться пройти всередині труби понад 10 км. Після цього вона виходить у ліс, звідки цивільних, імовірно, можуть вивезти на окуповану територію. Усю дорогу росіяни, за даними «Хартії», фіксували на відео.

Українські оператори безпілотників бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки серед людей були діти та цивільні похилого віку. У корпусі вважають, що російські військові могли розраховувати саме на це. «Росіяни на це й розраховували. За міжнародним правом кожна з цих дій окупантів є злочином», – заявили у «Хартії».

Ситуація поблизу Куп’янська залишається складною. Українські військові раніше повідомляли, що росіяни на цьому напрямку намагаються просуватися невеликими піхотними групами та використовують природні укриття для прихованого наближення до українських позицій.

Такеож варто нагадати, що внаслідок російського удару по Харківській області 24 вересня загинули шестеро працівників агропідприємства у Старій Гнилиці.