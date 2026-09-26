Росія націлилася на інтернет в Україні: що відомо

Удари по дата-центрах уже спричинили перебої у роботі інтернет-провайдерів

Російські удари по цифровій інфраструктурі України можуть бути частиною спроб послабити доступ країни до інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, яке проаналізувало наслідки атак на Київ.

За даними видання, з початку вересня Росія під час повітряних атак цілиться в об'єкти інтернет- і мобільних операторів. Найбільших збитків завдали удари 23 вересня: понад шість провайдерів повідомили про збої через пошкодження дата-центрів і вузлів мережі. Автори нагадують, що в Україні інтернет зазвичай швидкий і стабільний, навіть на п'ятому році війни.

Що відомо про наслідки для Києва

Через російську атаку 23 вересня проблеми з доступом до мережі виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств у Києві та області, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Там уточнили, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і ремонтують мережу.

Про власні втрати заявили й провайдери. Компанія Utels повідомила про пошкодження столичного дата-центру, де розміщене її вузлове обладнання: воно залишилося без електроживлення. У «Павутині» розповіли, що одночасно постраждало кілька локацій цифрової інфраструктури, через що без сервісу лишилася майже половина мережі. «Масштаб завданих нашій інфраструктурі руйнувань – колосальний», – зазначили в компанії. Відновити інтернет та основні сервіси там планували через резервні потужності.

Дата-центри об'єднують сервери й мережеве обладнання, від яких залежить робота сайтів, онлайн-платформ та самих провайдерів. Тому їхнє пошкодження відчувають не лише користувачі домашнього інтернету.

Що заявив Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час масованої атаки 23 вересня Росія цілилася в українські дата-центри, намагаючись перервати потік інформації, який рятує життя. За його словами, швидкі попередження про ракетні й дронові атаки важливі для безпеки цивільних, бо дозволяють вчасно дістатися до укриттів.

«Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль», – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та збільшити кількість засобів протиповітряної оборони.

Пожежа на станції Starlink у Польщі

У матеріалі Neue Zürcher Zeitung згадано й пожежу на наземній станції Starlink у Польщі: видання називає її причину нез'ясованою й зазначає, що об'єкт має військове значення для України. Вогонь спалахнув увечері 23 вересня в селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства, повідомляв «Главком». Станцією керує державна телекомунікаційна компанія Exatel, а через неї проходить інтернет-трафік до України.

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський назвав інцидент диверсією, яка мала вивести станцію з ладу й порушити доступ до інтернету для різних установ, зокрема української армії, писали європейські ЗМІ. За його словами, станція досі працює. Гавковський вважає, що за подією може стояти Росія, а сам випадок – елемент гібридної війни. Розслідування триває, остаточних висновків польська влада ще не оприлюднила.

Нагадаємо, 25 вересня Росія знову атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів у столиці були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникли пожежі, є загиблі та поранені. Зокрема, дрон влучив у багатоповерхівку в Печерському районі, а в Солом’янському районі зафіксували падіння БпЛА на житловий будинок.