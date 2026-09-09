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Ворожі дрони атакували Київ, у Дніпровському районі палають склади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожі дрони атакували Київ, у Дніпровському районі палають склади
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з'ясовується
фото: glavcom.ua

На місце події негайно вирушили всі екстрені служби

Під час тривалої повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Дніпровському районі Києва, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на багатоповерховий будинок, після чого виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«На місце події негайно вирушили всі екстрені служби», – додав мер столиці.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) уточнили інформацію щодо місця прильоту. За даними адміністрації, пожежа внаслідок влучання виникла в складському приміщенні.

За даними медіа, стався приліт по складах компанії із лісоматеріалами, будівельними матеріалами.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з'ясовується.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня та зранку російські війська завдали масованого удару по території Київської області. Під ворожим вогнем опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.  Зокрема, у Білій Церкві внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула масштабна пожежа на підприємстві харчової промисловості. «Главком» писав, що, за попередньою інформацією, йдеться про підприємство, яке спеціалізується на виробництві харчової продукції швидкого приготування, зокрема продукції бренду Reeva.

Внаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. 

Також унаслідок чергової повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає.  За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), в Обухівському районі внаслідок атаки було пошкоджено виробничо-складське приміщення.

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Теги: пожежа Київ обстріл дрон

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