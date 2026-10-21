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Окупанти вдарили по газовидобувній інфраструктурі на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по газовидобувній інфраструктурі на Харківщині
Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару
фото: «Нафтогаз»

З початку року РФ понад 400 разів завдавала ударів по об’єктах групи «Нафтогаз»

Уранці 21 жовтня російська терористична армія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що російський дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

«Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах групи «Нафтогаз», що вдвічі більше ніж минулого року», – сказав Сергій Федоренко, в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, російські війська атакували Полтавську область, унаслідок чого постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де виникла пожежа в навчальному корпусі. Водночас у Полтаві зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Також вранці 21 жовтня російські війська атакували Умань Черкаської області. Унаслідок удару виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на прилеглій до нього території. Вибуховою хвилею також пошкодило готель. Постраждав один чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.

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Теги: Нафтогаз України війна Харківщина

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