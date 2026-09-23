Після масованої атаки на Київ частково не працює популярний файлообмінник

Про проблеми з доступом до послуг fex.net повідомили також на тлі пошкодження дата-центрів у Києві

У сервісі запевнили, що збережені користувачами дані залишаються у безпеці

Після масованої атаки Росії на Київ у роботі популярного файлообмінника fex.net виникли перебої. Частина функціоналу сервісу наразі недоступна. Адміністрація fex.net повідомила користувачів про тимчасовий технічний збій, пише «Главком».

За наданою сервісу інформацією, відновлення енергопостачання комутаційних вузлів залежить від відповідних служб. «Як тільки МВС повідомить про можливість відновлення енергопостачання комутаційних вузлів, повна робота сервісу буде відновлена», – йдеться у повідомленні fex.net.

У компанії наголосили, що збережені користувачами дані перебувають у безпеці. Повністю відновити роботу платформи планують до кінця доби. Водночас fex.net окремо працює над заходами, які мають запобігти подібним проблемам у майбутньому.

Про проблеми з доступом до послуг fex.net повідомили також на тлі пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російської атаки. Зокрема, інтернет-провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження обладнання одного зі столичних дата-центрів і перебої в роботі мережі.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.