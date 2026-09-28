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Міністр назвав суму, яку бюджет отримав від бронювання

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міністр назвав суму, яку бюджет отримав від бронювання
Наразі в Україні бронювання мають близько 1,4 млн працівників
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

За два роки середня зарплата на критично важливих підприємствах зросла майже вдвічі

Бронювання військовозобов’язаних працівників принесло державному бюджету понад 157 млрд грн. Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes, повідомляє «Главком».

За словами міністра, позитивний ефект від бронювання полягає передусім у тому, що працівники залишаються офіційно працевлаштованими, продовжують працювати та сплачувати податки.

«Бачимо позитивний ефект від бронювання. Воно утримує людей на офіційних робочих місцях, де вони працюють на економіку та сплачують податки», – сказав Кравченко.

Окремо міністр відзначив вплив зарплатного критерію для критично важливих підприємств. За два роки середня зарплата на таких підприємствах зросла з 14,2 тис. грн до 26 тис. грн. За словами Кравченка, це також сприяло збільшенню податкових надходжень.

Наразі в Україні бронювання мають близько 1,4 млн працівників. Кравченко зазначив, що їхня кількість продовжує зростати. За словами Кравченка, уряд спільно з Міністерством оборони працює над довгостроковим підходом до бронювання та мобілізації.

Варто нагадати, що попри дефіцит оборонного бюджету в $27 млрд, грошове забезпечення українських військових та виплати їхнім родинам мають фінансуватися без затримок. Уряд уже знайшов близько $7 млрд завдяки внутрішній оптимізації та перерозподілу видатків.

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Теги: бюджет війна Мінекономіки мобілізація бронювання від мобілізації

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