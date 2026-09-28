Міністр назвав суму, яку бюджет отримав від бронювання

За два роки середня зарплата на критично важливих підприємствах зросла майже вдвічі

Бронювання військовозобов’язаних працівників принесло державному бюджету понад 157 млрд грн. Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes, повідомляє «Главком».

За словами міністра, позитивний ефект від бронювання полягає передусім у тому, що працівники залишаються офіційно працевлаштованими, продовжують працювати та сплачувати податки.

«Бачимо позитивний ефект від бронювання. Воно утримує людей на офіційних робочих місцях, де вони працюють на економіку та сплачують податки», – сказав Кравченко.

Окремо міністр відзначив вплив зарплатного критерію для критично важливих підприємств. За два роки середня зарплата на таких підприємствах зросла з 14,2 тис. грн до 26 тис. грн. За словами Кравченка, це також сприяло збільшенню податкових надходжень.

Наразі в Україні бронювання мають близько 1,4 млн працівників. Кравченко зазначив, що їхня кількість продовжує зростати. За словами Кравченка, уряд спільно з Міністерством оборони працює над довгостроковим підходом до бронювання та мобілізації.

Варто нагадати, що попри дефіцит оборонного бюджету в $27 млрд, грошове забезпечення українських військових та виплати їхнім родинам мають фінансуватися без затримок. Уряд уже знайшов близько $7 млрд завдяки внутрішній оптимізації та перерозподілу видатків.