ЄС запровадив санкції проти очільниці російської пропаганди у Франції

Після того як у Євросоюзі призупинили діяльність RT, Федорова продовжувала виступати у французьких медіа

Ксенія Федорова раніше очолювала французький підрозділ російського пропагандистського медіа RT

Європейський Союз запровадив санкції проти Ксенії Федорової, яка раніше очолювала російське пропагандистське медіа Russia Today (RT) France. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ради ЄС.

Санкції проти Федорової запроваджені через її роль у продовженні гібридної діяльності Росії. У ЄС зазначили, що Федорова продовжує брати участь у маніпуляціях та втручанні в інформаційний простір інших країн, підтримуючи наративи Росії. За оцінкою європейських інституцій, така діяльність спрямована на підрив демократії та стабільності у країнах ЄС.

Раніше Федорова обіймала посади президентки та директорки з інформаційних питань RT France. Під час роботи в медіа вона брала участь у формуванні та поширенні редакційної політики каналу, зокрема проросійських наративів щодо війни Росії проти України.

Після того як у Євросоюзі призупинили діяльність RT, Федорова продовжувала виступати у французьких медіа. За даними Ради ЄС, вона поширювала наративи, що збігалися з російськими, зокрема щодо війни проти України, підтримки України європейськими державами та НАТО.

Санкції ЄС передбачають замороження активів Федорової. Громадянам і компаніям Євросоюзу також заборонено надавати їй кошти, фінансові активи чи інші економічні ресурси. Загалом рішення від 24 вересня стосується 81 особи та 20 організацій. У серпні 2026 року, паризький суд відхилив апеляцію Федорової щодо її депортації з Франції та замороження активів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський прокоментував скасування санкційних обмежень щодо двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Коментуючи цю ситуацію, глава держави підкреслив, що збереження одностайності серед партнерів стає дедалі складнішим завданням.

За його словами, Російська Федерація постійно шукає нові лазівки для обходу обмежень, використовуючи для цього судові позови, законодавчі нюанси, бізнес-зв'язки та інші доступні важелі впливу.