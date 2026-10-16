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Окупанти атакували Вінницю: четверо людей постраждали

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Вінницю: четверо людей постраждали
Також у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру
фото: соцмережі

Двох потерпілих доправили до лікарні, у місті зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури

Унаслідок російської атаки на Вінницю постраждали четверо людей, двох із них госпіталізували. Також у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. Повітряна атака триває. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише «Главком».

«У Вінниці внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про четверо постраждалих. Двоє з них – госпіталізовані. Їм надається необхідна допомога», – написала Заболотна в Telegram.

За словами очільниці ОВА, станом на момент її повідомлення російська атака не завершилася. Вона закликала жителів Вінниці залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформацію про характер пошкоджень цивільної інфраструктури та стан постраждалих у повідомленні не уточнили.

Варто нагадати, що російські окупаційні війська 12 жовтня завдали удару по Вінниці. У місті зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі на місці події працюють відповідні служби, які з'ясовують наслідки атаки.

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Теги: війна Вінниця обстріл

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