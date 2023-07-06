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Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені
Відомо про п'ятьох поранених унаслідок російських обстрілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік

Російські окупанти продовжують вкривати вогнем мирні населені пункти Херсонської області. Внаслідок ранкового обстрілу відомо про п'ятьох постраждалих. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Антонівка

Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.

Приозерне

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.

Херсон

Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, лише за минулу добу, 5 липня, росіяни здійснили 84 обстріли Херсонщини, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА. По Херсону було випущено 38 снарядів. Унаслідок російської агресії вчора загинули двоє людей, 10 – отримали поранення.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Херсонщина поранення

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