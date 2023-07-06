Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік

Російські окупанти продовжують вкривати вогнем мирні населені пункти Херсонської області. Внаслідок ранкового обстрілу відомо про п'ятьох постраждалих. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.

Приозерне

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.

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Херсон

Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, лише за минулу добу, 5 липня, росіяни здійснили 84 обстріли Херсонщини, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА. По Херсону було випущено 38 снарядів. Унаслідок російської агресії вчора загинули двоє людей, 10 – отримали поранення.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.