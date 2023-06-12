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Окупанти обстріляли Костянтинівку: є жертви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Костянтинівку: є жертви
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня
фото: Донецька обласна прокуратура

На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік

Сьогодні, 12 червня, російські загарбники вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Імовірно, росіяни атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву.

Росіяни вбили 49-річного жителя Костянтинівки
Росіяни вбили 49-річного жителя Костянтинівки
фото: Донецька обласна прокуратура

«Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня
фото: Донецька обласна прокуратура

Також пошкоджено фасади приватних домоволодінь. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня
фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Костянтинівка Донеччина обстріл

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