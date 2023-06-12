Окупанти обстріляли Костянтинівку: є жертви

На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік

Сьогодні, 12 червня, російські загарбники вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Імовірно, росіяни атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву.

Росіяни вбили 49-річного жителя Костянтинівки фото: Донецька обласна прокуратура

«Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня фото: Донецька обласна прокуратура

Також пошкоджено фасади приватних домоволодінь. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 12 червня фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.