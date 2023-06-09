На Харківщини внаслідок атаки росіян сталися викиди шкідливих речовин в атмосферу

Росіяни завдали ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури

У Богодухівському районі Харківщини внаслідок нічної атаки з боку росіян сталися викиди шкідливих речовин в атмосферу. Про це повідомила пресслужба Краснокутської селищної ради Богодухівського району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря.

У зв’язку з погіршенням якості повітря Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України» закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка, не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними (особливо це стосується дітей). Віримо в ЗСУ та невідворотність покарання російських злочинців!!!» – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів дронів типу «Шахед» по території газвидобувного підприємства, пошкоджено газопровід, сталася пожежа. Пожежу локалізовано. Поранення зазнав працівник підприємства 33 років. Також вночі у с. Качалівка Богодухівського району на території нафтогазоконденсатного родовища внаслідок ударів трьома дронами типу «Шахед» виникла пожежа, постраждалих немає.