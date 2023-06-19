Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині: названо втрати

Вже підтверджено розвідкою знищення за вчора понад 100 окупантів на лівому березі

Українські воїни вчора підірвали ворожий склад боєприпасів на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«За минулу добу в нас є потужний результат контрбатарейної роботи. Вже підтверджено розвідкою знищення понад 100 окупантів на лівому березі. Накрито базу з їх човнами, де 20 човнів, які вони «відтисли» у місцевого населення і переобладнали під свої потреби, було знищено», – зазначила Гуменюк.

Крім того, ЗСУ дуже потужно вдарили по місцю зосередження автобронетанкової техніки – 27 одиниць знищено і дві крупнокаліберні гармати.

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«Та робота, яку вчора спостерігали з великими вибухами на лівому березі, була досить результативна щодо послаблення сил окупантів. Це стосується практично всієї зони, де вони розташовувались», – додала вона.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.