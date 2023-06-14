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Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м
Фото: ОК «Південь»

Росіяни обстріляли Одесу ракетами «Калібр», внаслідок чого загинули цивільні люди

Сього в ніч проти 14 червня, російські загарбники обстріляли Одесу ракетами «Калібр», які складалися з понад 40 іноземних комплектуючих.  Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу ракетами «Калібр», внаслідок чого загинули цивільні люди.

«У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти», – написав керівник Банкової.

Єрмак наголосив на посиленні санкції проти тих країн, хто допомагає Росії отримувати комплектуючі до озброєнь.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

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Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі.

Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.

Теги: Одеса ракета росія окупанти санкції бізнес Андрій Єрмак ворог поранення

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