Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Росіяни обстріляли Одесу ракетами «Калібр», внаслідок чого загинули цивільні люди
Сього в ніч проти 14 червня, російські загарбники обстріляли Одесу ракетами «Калібр», які складалися з понад 40 іноземних комплектуючих. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він нагадав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу ракетами «Калібр», внаслідок чого загинули цивільні люди.
«У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти», – написав керівник Банкової.
Єрмак наголосив на посиленні санкції проти тих країн, хто допомагає Росії отримувати комплектуючі до озброєнь.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.
Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі.
Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.
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