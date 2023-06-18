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Росіяни накрили вогнем Харківщину: є поранений і руйнування (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Харківщину: є поранений і руйнування (фото)
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 18 червня 2023 року
фото: Офіс генерального прокурора

Загарбники обстріляли село Липці та місто Куп'янськ

Російські окупанти сьогодні, 18 червня, вкотре обстріляли Харківщину. У  селі Липці місцевий житель отримав поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 18 червня близько 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, з міномета. Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки», – ідеться в повідомленні.

Крім того, протягом дня російські військові обстрілювали місто Куп’янськ. Там зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів.

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 18 червня 2023 року
фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 17 червня через обстріл цивільного автомобіля окупантами у Харківській області загинуло двоє людей. Вони були волонтерами. 

До слова, триває 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури,  зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Теги: окупанти поранення Харківщина обстріл

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