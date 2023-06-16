Окупанти накрили вогнем Сумщину: постраждали троє дітей

За минулу добу в області зафіксовано 98 вибухів

Одну дитину доставлено в лікарню, ще двом – надано медичну допомогу без госпіталізації

У четвер 15 червня Сумська область укотре зазнала ворожого обстрілу, унаслідок якого постраждали троє дітей. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Як зазначається, за день в області зафіксовано 98 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.

Окупанти вдарили з мінометів по Глухівській громаді. Унаслідок одного з обстрілів поранення отримали троє дітей (2010, 2013 та 2014 р. н.). Одну дитину доставлено в лікарню, іншим – надано медичну допомогу без госпіталізації.

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Крім цього, росіяни скинули шість мін на територію Есманської громади.

Також загарбники здійснили мінометний обстріл Білопільської громади. Водночас росіяни завдали авіаудару з вертольота, запустили дев'ять некерованих ракет (НУРС).

Свеська громада опинилася під ударами з мінометів.

Загарбники здійснили авіаудар з вертольота, запустили п'ять ракет НУРС по Середино-Будській громаді. Також терористи здійснили мінометні обстріли, внаслідок чого сталося загоряння покрівлі двоповерхової адміністративної будівлі підприємства.

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Крім цього, вдарили з мінометів по Миколаївській і Краснопільській громадах.

Нагадаємо, завершилася 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині.