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Авіація ЗСУ уразила 14 районів зосередження противника – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
Авіація ЗСУ уразила 14 районів зосередження противника – Генштаб
За добу відбулось 38 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 липня

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 липня. 

Ситуація на оперативних напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Олександрівка, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Басівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя на Донеччині. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Гаврилівки, Новодарівки, Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Атаки ворога

Цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом»

Читайте також: Контрнаступ України: ISW повідомив про успіхи ЗСУ
Теги: окупанти Авдіївка Херсон озброєння Бахмут контрнаступ

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