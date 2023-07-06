Окупанти вбили чотирьох людей у Львові та наступали на Луганщині. Ситуація в регіонах

Наразі 32 людини у Львові отримали поранення, з них одна дитина

Російські ракети пошкодили багатоквартирний житловий будинок у Львові

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Львівщина

Унаслідок удару крилатими ракетами у Львові пошкоджено приміщення будівлі критичної інфраструктури та багатоквартирний житловий будинок. Попередньо чотири особи загинули. Пошкоджень зазнали ще 27 будинків та понад 50 автомобілів. Рятувальні роботи тривають.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів; під вогнем – Новгород-Сіверський та Корюківський райони, росіяни бʼють із мінометів, артилерії, автоматичного гранатомета. Всього зафіксовано 54 вибухи. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Сумщина

Уночі та вранці ворогом здійснено три обстріли. Обстріляно три територіальні громади –Краснопільську, Хотінську, Юнаківську. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 279 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади.

Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, а також зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено десять легкових автомобілів, приватний житловий будинок.

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено два приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину.

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Запорізька область

За минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області.

Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки БПЛА по Левадному та Ольгівському, п’ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам. На щастя, люди не постраждали.

Зафіксовано руйнування 27 цивільних об'єктів: житла, господарських споруд, автівок та іншого майна населення.

Дніпропетровщина

Учора під ударом була Марганецька громада. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Випустив півдесятка снарядів. Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Минулося без постраждалих.

Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, лінія електропередач. Над областю захисники з ПвК «Схід» збили ворожий безпілотник.

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Харківщина

Окупанти завдали авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району. На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих. У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований. У м. Дергачі внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено будинок, без потерпілих.

Луганщина

Росіяни наступали північніше та південніше Сватового, намагаючись просунутися в бік Новоселівського та Новоєгорівки. Ці ворожі спроби були зупинені нашими військовими. Білогорівку окупанти атакували з неба та артилерії. Також обстрілів зазнало багатостраждальне Невське. За добу противник здійснив 98 обстрілів ( 480 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 12 населених пунктів. Серед них: Дружківка, Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Курахове, смт Іллінка, смт Велика Новосілка, с.Соловйове, с.Новоселидівка, с.Вовченка, с.Костянтинівка, с.Максимівка.

Пошкоджено 23 житлових будинки (з них два – багатоквартирних), будівля Дружківської МВА, сім гаражів, підстанція шахти «Центральна» ПФ-6 Кв , два поля пшениці 12 Га, адмінбудівля реабілітаційного центру, магазин, цивільний автомобіль.

На Донеччині за добу: п’ять поранених.

Миколаївщина

Минулої доби над областю силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено вісім ворожих БпЛА.

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Вчора протягом дня фіксувалися ворожі артилерійські та мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване. Без постраждалих. Вчора та сьогодні вночі – ворожі артилерійські обстріли м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 84 обстріли (430 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (38 снарядів). Російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту області. Всього за добу через російську агресію двоє людей загинули, ще 10 (з них – одна дитина) дістали поранення.

Російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці. Відомо про те, що постраждали шестеро мирних людей. Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому будинку сталася пожежа. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка. Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік.

Також противник здійснив мінометний обстріл с. Іванівка. Поранено 58-річного чо мамаловіка. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с.Садове поранень зазнали дві жінки, 52 та 57 років

Нагадаємо, що триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.