Окупанти вдарили по складах «Нової пошти» на Дніпропетровщині – ЗМІ

Над місцем удару здійвся стовп чорного диму та вирує полум'я

Після атаки у Дніпровському районі спалахнула пожежа, інформацію про постраждалих уточнюють

Російські терористичні війська атакували склади логістичної компанії у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Після удару виникла пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакував Дніпровський район. Зайнялися склади логістичної компанії. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав він.

За повідомленнями місцевих медіа, під атакою опинилися склади «Нової пошти». Над місцем удару здійвся стовп чорного диму та вирує полум'я.

Наразі даних про кількість постраждалих немає. Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Варто нагадати, що «Нова пошта» змінює правила роботи своїх відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів через безпекову ситуацію. Під час повітряної тривоги всі робочі процеси на відповідному об’єкті зупинятимуться, а працівники переходять до укриттів.