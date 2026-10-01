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«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки, можливі перебої в роботі сервісів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки, можливі перебої в роботі сервісів
На системи «Нової пошти» здійснюється DDoS-атака
фото: Unsplash, ТСН

Компанія запустила резервні схеми роботи та запевняє, що ситуація перебуває під контролем

Системи «Нової пошти» вдень 1 жовтня зазнали DDoS-атаки. Через це у роботі сервісів компанії можуть виникати незначні тимчасові складнощі. Про це повідомила «Главком» з посилання на допис компанії.

Представники компанії зазначили, що вже протидіють атаці, а ІТ-фахівці запустили резервні схеми роботи. «Ситуація повністю під нашим контролем», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, «Нова пошта» попередила клієнтів про можливі тимчасові складнощі та подякували за розуміння.

DDoS-атака (Distributed Denial-of-Service) – це кібератака, під час якої велику кількість запитів одночасно спрямовують на сайт, застосунок або інший онлайн-сервіс, перевантажуючи його ресурси. Унаслідок цього сервіс може працювати повільніше або тимчасово стати недоступним для звичайних користувачів. Особливість DDoS-атаки полягає в тому, що шкідливий трафік надходить одночасно з багатьох пристроїв.

Раніше цього року, у травні, «Нова пошта» вже повідомляла про DDoS-атаку на свої системи. Тоді у роботі сервісів також виникали тимчасові складнощі, а ІТ-фахівці компанії запустили резервні схеми роботи. Згодом у компанії заявили, що пов'язують атаку з активністю російських хакерів.

Нагадаємо, через регулярні російські обстріли «Нова пошта» змінила правила роботи під час повітряних тривог та запровадила власну систему моніторингу загроз. У компанії пояснювали, що такі рішення ухвалили після низки ударів по її відділеннях і терміналах. 

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Теги: кібератака Нова пошта

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