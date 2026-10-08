Росія вимагає від Нідерландів видати суддів, які підписали ордер на арешт Путіна

Москва направила запит щодо дев’ятьох представників Міжнародного кримінального суду

Генеральна прокуратура Росії направила владі Нідерландів запит про затримання та видачу дев’ятьох представників Міжнародного кримінального суду, яких у РФ заочно засудили. Серед них – судді, причетні до рішення про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна. ро це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву генеральної прокуратури країни-агресора.

Запит російська Генпрокуратура направила до Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів, де розташована штаб-квартира МКС, а також до низки інших країн. У списку тих, кого Москва хоче притягнути до відповідальності, – колишній голова МКС Пйотр Хофманський та колишній прокурор суду Карім Хан.

Країна-агресор стверджує, що представники МКС нібито незаконно притягували до кримінальної відповідальності громадян РФ. У Москві також заявляють, що керівництво суду начебто без законних підстав доручило суддям видати ордери на арешт російських посадовців.

У грудні 2025 року Московський міський суд заочно визнав дев’ятьох представників МКС винними за статтями про «незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, незаконне взяття під варту та напад на осіб, які користуються міжнародним захистом». Їм призначили від трьох з половиною до 15 років позбавлення волі. Усі засуджені оголошені окупантами в міжнародний розшук.

«Найсуворіше покарання» отримав Карім Хан. Він був прокурором МКС, коли суд у березні 2023 року видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд зазначав, що йдеться про ймовірні воєнні злочини, пов’язані з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій до Росії.

Варто нагадати, що спеціальний трибунал, який західні країни мають намір створити для переслідування злочину агресії проти України, не буде заочно судити Володимира Путіна, поки він залишається очільником Російської Федерації. Також не будуть судити прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та главу МЗС Сергія Лаврова.