Ковчег із мощами князя Дмитра Донського прибув до Свято-Володимирського собору 17 вересня

Настоятель Свято-Володимирського Херсонеського монастиря РПЦ, колишній прессекретар Херсонської єпархії УПЦ Силуан (Пасенко) заявив, що інтенсивність денних нальотів БпЛА на Севастополь нібито зменшилася після прибуття мощей князя Дмитра Донського до монастиря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання «РИА».

«Дійсно дивна річ: останні кілька днів стало менше. І це факт. Ми не прагнемо якось пов’язувати чудесні прояви з тією дійсністю, яка нас оточує, ми насамперед ставимося до цього обережно. Однак справді відчуваємо, що є заступництво Дмитра Донського», – сказав Силуан.

Ковчег із мощами князя Дмитра Донського прибув до Свято-Володимирського собору в Херсонесі ввечері 17 вересня 2026 року. Доступ був відкритий 18 і 19 вересня, після чого ковчег вивезли з Севастополя.

Що відомо про Донського

Історія Дмитра Донського має епізод, який погано вписується в сучасну російську міфологію. У 1382 році, лише через два роки після Куликовської битви, хан Золотої Орди Тохтамиш рушив на Москву. Його метою було відновити залежність московських земель та виплату данини Орді.

Дмитро Донський залишив Москву ще до приходу ханського війська. Через його відсутність організацію оборони міста фактично взяли на себе бояри та городяни. Після кількох днів оборони хан зміг захопити місто. Москва була пограбована та спалена, а значна частина її населення загинула.

Донський повернувся до вже розореної столиці після відходу ординського війська. Після походу Тохтамиша Москва знову опинилася у данницьких відносинах з Ордою. У 1383 році Дмитро відправив до хана свого сина Василя, а сам погодився виплатити Тохтамишу данину за попередні роки. Водночас хан зберіг за московською династією ярлик на велике князювання.

Князя, якого нині РПЦ подає як приклад військового служіння, історія знає і як правителя, який залишив Москву перед навалою Тохтамиша, поки місто згодом було захоплене та спалене.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило відправив російським військовим на фронт частину мощей московського князя Дмитра Донського. Ковчег із реліквією зустріли військовослужбовці угруповання «Центр».

До слова, у серпні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про використання останків Дмитра Донського для підтримки російських військових. Дипломат іронічно порадив Володимиру Путіну «помінятися з цим кістяком місцями».