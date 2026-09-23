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Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
Окремо Зеленський наголосив, що повернення до нормального життя неможливе без Криму
фото: Офіс президента України, AP

Президент пов’язав окупацію півострова з блокуванням морських шляхів і проблемами продовольчої та енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим опинився в центрі війни Росії проти України та криз, спричинених бойовими діями в Чорному морі. Про це глава держави сказав під час виступу на шостому саміті Міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку, повідомляє «Главком».

«Наш Крим – у центрі путінської війни і всіх криз, спричинених бойовими діями в Чорному морі. Якби Росія не вкрала Крим, якби Путін не перетворив Крим на джерело війни та величезну військову базу, зерно та добрива, дизель і нафта зараз вільно перевозилися б Чорним морем так само, як це було до початку путінської війни проти нас», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами знову працює над забезпеченням продовольчого коридору в Чорному морі та відновленням можливостей для експорту товарів, необхідних світовим ринкам.

Глава держави зазначив, що Україна готова долучитися до забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки. Водночас він наголосив, що для цього Росія має зробити реальні кроки до деескалації.

«Треба з чогось почати, і Росія має почати з поваги до інших. Елементарна повага до світу починається з простих речей: продовольчої безпеки, енергетичної безпеки та права людей жити без страху», – сказав президент.

Окремо Зеленський наголосив, що повернення до нормальності неможливе без Криму. За його словами, окупація півострова у 2014 році стала початком порушення Росією міжнародного права.

«Не може бути повноцінного повернення до нормальності без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей і життів, звільнення полонених, яких тримає Росія, і повернення до основних принципів міжнародного права», – заявив Зеленський.

Також президент України заявив про готовність України домовлятися з Росією щодо безпеки судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. За його словами, Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні. 

Теги: Крим росія Чорне море війна Володимир Зеленський Україна

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