«Ви казали це рік тому». Кушнер висміяв заяву Путіна про захоплення Донбасу

Російський диктатор переконував американських перемовників, що військам РФ знадобиться лише кілька місяців, аби захопити весь Донбас

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з американськими представниками у Москві заявив, що армія РФ нібито захопить увесь Донбас протягом кількох місяців. Тоді представник президента США Джаред Кушнер нагадав Путіну, що той робив аналогічні заяви ще рік тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними видання, розмова відбулася під час нещодавньої зустрічі посланців президента США Дональда Трампа з Путіним у Кремлі. Російський диктатор під час переговорів демонстрував упевненість у перспективах своєї армії на фронті.

Путін стверджував, що російські війська протягом кількох місяців зможуть захопити весь Донбас. Він також заявив американським представникам, що Росія готова завдати потужних ударів по енергетичній системі України, створивши передумови для важкої зими.

Однак Кушнер поставив під сумнів озвучений Путіним прогноз. «За всієї поваги, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?» – сказав він Путіну.

The New York Times зазначає, що цей обмін репліками відображає складність ситуації після понад півтора року спроб президента США Дональда Трампа домогтися завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, що 6 вересня представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з Володимиром Путіним.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори тривали понад три години та назвав їх змістовними й конструктивними. За його словами, американська сторона представила низку міркувань про можливі шляхи завершення війни.

Ушаков також стверджував, що представники адміністрації Трампа пообіцяли під час подальших переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені Путіним.

Після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер прибули до Києва, де провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.