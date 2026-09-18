«Нова пошта» змінює роботу через обстріли та вводить моніторинг загроз

Компанія зупинятиме роботу об’єктів не лише після оголошення повітряної тривоги

«Нова пошта» змінює правила роботи своїх відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів через безпекову ситуацію. Під час повітряної тривоги всі робочі процеси на відповідному об’єкті зупинятимуться, а працівники переходять до укриттів. Про це компанія повідомила в коментарі «Інтерфакс-Україна», повідомляє «Главком».

Водночас «Нова пошта» запроваджує власну систему моніторингу загроз. Якщо вона фіксуватиме потенційну небезпеку, роботу конкретного об’єкта можуть призупинити навіть без офіційного оголошення повітряної тривоги.

У компанії пояснили, що після вимушеної зупинки заздалегідь підготовлені сценарії дозволять швидше відновлювати роботу. За потреби «Нова пошта» планує залучати додаткових працівників, перерозподіляти навантаження між об’єктами та змінювати логістичні маршрути.

Також компанія поступово переходить до децентралізованої моделі фулфілменту, за якої операції розподіляються між різними майданчиками. Це має зменшити залежність логістики від роботи окремих об’єктів.

Водночас у «Новій пошті» не розкривають географію розташування об’єктів, обсяги та рівень розосередження запасів, резервні маршрути та інші деталі з міркувань безпеки.

Варто нагадати, що робота пунктів пропуску на кордоні України призупинятиметься під час повітряних тривог у районах, де існує загроза російського удару.